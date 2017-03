L'art d'épargner et de profiter de la vie

ADVERTISEMENT

Épargner pour sa retraite à la fleur de l’âge n’est peut-être pas le projet le plus excitant au monde. Mais quand on pense éventuellement acheter une propriété, ça devient nettement plus intéressant. Épargner tout en profitant de la vie, c’est possible et payant !

Le plus simple et agréable est sans doute de cotiser à son REER en y versant de petits montants régulièrement, ne serait-ce que 10$ par paie. D’une part, c’est nettement moins stressant et, avouons-le, moins douloureux que de cotiser d’un seul coup à la date limite pour contribuer à un REER. Un petit 10 dollars par paie, ce n’est pas grand-chose et ça représente tout de même à un bon montant à la fin de l’année ! D'autre part, la cotisation est déduite directement de notre paie ou de notre compte bancaire. Comme ça, nous n’avons même pas besoin de penser à la transférer nous-même à tous les coups. Et en respectant notre capacité de cotiser, on peut continuer à s’amuser sans placer chaque dollar de côté.

Maintenant, quand vient le temps de choisir où cotiser, sachez que contrairement aux institutions bancaires, le Fonds de solidarité FTQ permet aux Québécois et aux Québécoises depuis maintenant 34 ans d’investir dans l’économie locale et, par le fait même, de profiter pleinement de leurs investissements à moyen terme (acheter une maison) ou à long terme (retraite).

Afin de mieux comprendre combien coûte réellement un REER au Fonds de solidarité FTQ, prenons l’exemple suivant : en cotisant annuellement 1000 $, cela équivaut à seulement 329 $ par année après le remboursement d’impôt, soit 12,65 $ par paie. En résumé, c’est à peine le prix d’un mauvais café par jour de travail!

Pour des exemples plus concrets en fonction du salaire imposable et de votre réalité budgétaire, il existe un outil de calcul simple et pratique pour connaître le réel coût annuel d’un REER avec le Fonds de solidarité FTQ.

En plus d’épargner en encourageant les entreprises d’ici tout en profitant de la vie, un crédit d’impôt supplémentaire de 30% - pour une contribution maximale de 5000 $ par année - est disponible à ceux et celles qui choisissent un REER au Fonds de solidarité FTQ. Allez jeter un coup d’œil aux avantages du remboursement d’impôt supplémentaire.