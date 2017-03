Arcade Fire monte sur scène mercredi pour la Fondation KANPE

ADVERTISEMENT

La Fondation KANPE pour Haïti s’apprête à donner le coup d’envoi de son 5e Kanaval, prévu le 15 mars au Metropolis de Montréal. Cette grande fête annuelle colorée et métissée, doublée d’une levée de fonds, révèle une programmation de haut niveau, comptant sur la participation d’Arcade Fire, Cœur de Pirate, Paul Beaubrun, Gardy Fury, Pierre Kwenders, la formation Rara Soley et une dizaine d’autres artistes.

Le lien entre Haïti et Arcade Fire n’aura peut-être pas échappé à ceux qui suivent de près sinon de loin la formation montréalaise, tant cette terre et culture sont présentes dans son œuvre musicale et dans son engagement humanitaire. Régine Chassagne, pilier d’Arcade Fire et issue de la diaspora haïtienne a consolidé ce lien en 2009 en créant avec Dominique Anglade la Fondation KANPE, œuvrant en Haïti pour l’accompagnement des familles les plus défavorisées vers une autonomie complète. L’une artiste, l’autre ingénieure et femme d’affaire, Chassagne et Anglade déploient deux visions complémentaires donnant un champ d’action entier, couvrant des manques à combler dans les domaines de la nutrition, la santé, l’habitation, l’éducation, l’agriculture et le leadership, identifiés comme étant les six piliers essentiels vers l’autonomie.

C’est dans cette mission première que s’exprime la philosophie de la Fondation : KANPE en créole signifie se tenir debout en français. En actionnant la marche vers l’autonomie, les oeuvrants pour KANPE entendent contribuer à la construction d’une fierté dans un pays où les jeunes quittent en majorité les milieux ruraux pour aller en République Dominicaine ou dans la capitale, Port-au-Prince. Au téléphone, Isabelle Thibault, directrice générale de l’association explique le moteur du champ d’action de la Fondation: « L’expérience et la compétence sont déjà en Haïti, voilà pourquoi on n’envoie pas de nouvelles personnes sur place mais nous travaillons avec des partenaires locaux et la communauté. La population haïtienne cerne et exprime ses besoins, ensemble nous mettons en place des actions pour y répondre.»

La Fondation KANPE en 6 chiffres

KANPE a été pensée en 2009. Huit ans plus tard, la Fondation avec l’appui de partenaires privés œuvre via des programmes complets dans les domaines identifiés comme des piliers vers l’autonomie. Isabelle Thibault livre quelques chiffres clés, donnant une idée du chemin parcouru.

Santé : depuis la mise en place d’une clinique médicale (gratuite et ouverte 7 jour sur 7), plus de 36 000 visites ont été enregistrées.

Habitation : 550 logis de familles améliorés, sécurisés et dotés de latrines.

Éducation : soutien aux 13 écoles de Baille Tourible.

Leadership : camp d'été offert à 70 adolescents.

Entrepreneuriat : soutien à la création de 550 micro entreprises au sein de la communauté.

Agriculture: plus de 3 300 animaux d'élevage distribués, des formations dispensées et des semences remis à 250 paysans.

La levée de fond annuelle de la Fondation KANPE sera destinée à renforcer ces structures et lier les actions déjà en marche, « On parle de l’autonomie des familles, notre nouveau défi est d’orienter les efforts de la Fondation vers la communauté », conclue Thibault.

KANPE Kanaval aura lieu le 15 mars au Metropolis à 21h, 59 rue Ste-Catherine E. Billets en vente au prix de $75, sur www.kanpe.org et www.ticketmaster.ca