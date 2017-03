ADVERTISEMENT

Winter is coming et la fin de Game of Thrones aussi.

Alors que la série phare de HBO s'apprête à revenir pour sa saison 7 au mois de juillet, les auteurs David Benioff et Dan Weiss ont confirmé, ce dimanche 12 mars, que la fiction médiévo-fantastique tirerait bien sa révérence en 2018.

Une mauvaise nouvelle pour les fans qui n'arrive pas seule : alors que la septième saison n'aura que sept épisodes au lieu des dix habituels, l'ultime chapitre de «Game of Thrones» en comptera encore moins. «Il y aura seulement six épisodes pour la saison finale», a annoncé Benioff pendant le festival SXSW.

«Depuis le départ, nous voulions faire un film de 70 heures. Cela sera finalement un film de 73 heures. Cela aurait été très dur si l'on avait perdu des acteurs principaux en route, je suis vraiment heureux que nous ayons pu garder tout le monde et que nous puissions finir comme nous le voulons.»

La participation des deux co-créateurs au célèbre festival de musique et de cinéma, qui se tient chaque année à Austin, au Texas, a aussi permis de dévoiler le nom de l'une des vedettes invitées de la saison 7. Le chanteur britannique Ed Sheeran fera une apparition dans la série à succès de HBO : «On a essayé de le faire venir pendant des années pour surprendre Maisie (Williams, qui joue le rôle d'Arya Stark, NDLR) et on a enfin réuss»", s'est félicité Benioff.

