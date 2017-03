ADVERTISEMENT

OTTAWA – Le seul candidat québécois dans la course à la direction du NPD veut amener son parti sur le chemin de la question identitaire. Mais il souhaite que ce débat se fasse de façon « inclusive » et « respectueuse ».

Guy Caron croit que le NPD doit se pencher de nouveau sur la question du port du niqab, ce voile qui couvre tout le visage sauf les yeux pendant les cérémonies de citoyenneté. À son avis, il est temps de tenir un débat sur le sujet afin de présenter un front uni sur ce sujet lors des prochaines élections en 2019.

« Ce qu’on a vu, pendant la campagne électorale, c’était des partis qui étaient prêts à tout faire pour rendre cette question extrêmement importante et sensible. C’est un enjeu politique qui, au final, a été mal discuté et mal abordé », a-t-il fait valoir.

Le député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-Les Basques a soulevé l’enjeu pendant le premier débat entre les candidats du NPD à Ottawa. En point de presse, après le débat, il a expliqué que la position de son parti en 2015 n’était « pas mauvaise » mais « manquait d’empathie » envers les Québécois.

Lors de la dernière campagne électorale, le chef Thomas Mulcair avait défendu les règles en vigueur – soit que les femmes qui portent le niqab doivent s’identifier avant leur cérémonie de citoyenneté. Du même souffle, il disait comprendre pourquoi le niqab pouvait mettre certaines personnes mal à l’aise.

Le candidat à la direction Peter Julian, de la Colombie-Britannique, a fait écho aux propos de M. Mulcair. Il est d’avis que si le niqab est un symbole de « soumission », ce sont les membres du NPD qui décideront de soulever ou non cette question lors des prochains débats.

« D’une part, ça me met mal à l’aise de voir un niqab, mais d’autre part, le système judiciaire fait en sorte qu’on puisse laisser ces décisions non pas aux politiciens, mais aux juges », a lancé M. Julian, en entrevue avec le Huffington Post Québec.

L’une de ses adversaires, la députée manitobaine Niki Ashton, a maintenu que la position du NPD sur le sujet du niqab était « presque la même que celle des libéraux, mais il fallait la communiquer d’une façon différente ».

M. Caron a maintenu que le Québec a une perspective différente du reste du pays lorsqu’il est question de religion.

« La question identitaire est une question qui touche une corde sensible chez les Québécois et les Québécoises, a indiqué Guy Caron. [En 2015], il aurait fallu démontrer plus d’empathie, démontrer que nous comprenions la situation au Québec.»

Il veut toutefois éviter des dérapages sur les questions identitaires « comme d’autres partis politiques » - sans nommer lesquels – qui « tente[nt] de faire ses choux gras au point de vue de l’électorat » sur le dos des musulmans.