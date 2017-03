ADVERTISEMENT

La chanteuse américaine Joni Sledge du célèbre groupe disco des années 70 "Sister Sledge" est décédée à l'âge de 60 ans.

Elle a été trouvée sans vie dans sa résidence de Phoenix, en Arizona. La cause de sa mort n'est pas connue.

Sister Sledge, formé de Debbie, Kathy, Kim et Joni Sledge, quatre soeurs originaires de Philadelphie, avait été créé en 1971.

Le groupe a connu un immense succès avec des hits comme "We Are Family", "He's The Greatest Dancer" et "Got To Love Somebody".

