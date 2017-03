Des proches de Donald Trump critiquent l'instance budgétaire du Congrès

SAUL LOEB via Getty Images

Plusieurs conseillers du président américain ont remis en question la crédibilité du Congressional Budget Office (CBO), une instance non partisane du Congrès chargée d'analyser le coût du projet destiné à remplacer l'Obamacare. Le directeur de budget de l'administration Trump, Mick Mulvaney, a notamment déclaré qu'on demandait parfois « aux gars du CBO de faire des choses qu'ils ne sont pas capables [comme] estimer l'impact d'un projet de loi de cette ampleur ». Le projet républicain, qui pourrait priver plus de 6 millions d'Américains de leur couverture actuelle, fait déjà l'objet de vives critiques au Congrès et pourrait perdre davantage d'appuis si le CBO conclut qu'il peut nuire à l'économie.

