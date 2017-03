Vous vous souvenez du direct de la BBC perturbé par des enfants? Voici sa brillante parodie

ADVERTISEMENT

La créativité des internautes est décidément sans fin... Le 10 mars, le web s'est pris de passion pour une vidéo hilarante. Dans une séquence tirée de la chaîne britannique BBC World, on voyait Robert E. Kelly, un expert basé en Corée du Sud tenter de répondre à des questions de géopolitique alors que ses jeunes enfants faisaient irruption dans la pièce pour jouer.

Une séquence partagée des millions de fois dans le monde et reprise par un nombre considérable de médias. Et ce qui devait arriver arriva puisqu'après les gifs, memes et autres détournements des images, une première parodie vient de voir le jour. Elle est l'œuvre d'un humoriste américain, KevOnStage, et comme le montre notre vidéo en tête d'article, elle est particulièrement réussie...