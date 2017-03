Texas: des cartes électorales ont été redécoupées selon des critères raciaux

ADVERTISEMENT

Des juges fédéraux américains ont découvert de nouvelles lacunes quant aux lois sur le droit de vote au Texas, accusant des élus républicains d'avoir, au cours des dernières années, manipulé le redécoupage de districts électoraux selon des critères raciaux afin d'affaiblir le pouvoir électoral des minorités qui sont de plus en plus influentes dans l'État. Les juges soutiennent que les « fortes tensions raciales » et « le débat tendu sur les Latino-Américains, les personnes parlant l'espagnol, les immigrants sans papiers et les villes refuges » ont servi de toile de fond à l'adoption de ces lois.

