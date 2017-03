Quelques conseils pour un rendez-vous galant avec un homosexuel musulman

oneinchpunch via Getty Images

ADVERTISEMENT

Si vous êtes homosexuel, non-musulman et sur le point d’avoir une « date » avec une personne musulmane et homosexuelle; lisez ceci.

Vous êtes probablement très curieux de connaitre la vision du monde, les positions politiques et l’environnement culturel dans lesquels a baigné une partie de sa vie la personne en face de vous.

C’est bien, mais parfois, les personnes de confession non-musulmane et bien intentionnées posent des questions inappropriées durant un rencard qui peuvent détruire la chimie entre les deux individus. Voici quelques conseils :

À FAIRE :

1. Soyez libre de poser une question ouverte à votre « date » sur la situation en Amérique. Ce genre de sujet n’amène pas directement l’autre personne à discuter de religion ou de politique, à éviter lors d’une première rencontre. Vous lui donnez ainsi une chance de répondre de la façon dont il souhaite le faire. Ou ils vous répondront poliment qu’ils ne sont pas prêts à entamer ce genre de sujet avec vous.

2. Soyez humble et exprimez le fait de ne pas comprendre certaines émotions ou pensées de la personne en face de vous. De cette façon, vous prouvez que vous êtes compatissant envers lui et que vous n’avez pas subi les mêmes obstacles et parcours en tant qu’homosexuel. Votre « date » appréciera.

3. Ne vous gênez pas pour interrompre la conversation si la personne en face de vous a le cœur sur les lèvres et devient trop intense en partageant des histoires profondes en lien avec ses expériences en tant que musulman homosexuel. Vous n’êtes pas son thérapeute, mais n’oubliez pas d’être une bonne oreille pour autant.

4. Remerciez la personne avec qui vous avez eu un rencard pour les pensées et les sentiments qu’elle a partagés, ou tout ce que vous avez été heureux d’apprendre sur elle.

À NE PAS FAIRE :

1. Ne faites aucune hypothèse à propos de la religion pratiquée par votre « date ». Je ne sais pas combien de fois je me suis fait demander si je priais cinq fois par jour ou si je buvais de l’alcool. C’est une façon terrible de déterminer à quel point la personne en face de vous est « libérale » ou « conservatrice ». S’il veut partager quelque chose en lien avec sa spiritualité avec vous, laissez-le prendre l’initiative.

2. Supposer que sa « date » vit de la répression sexuelle, qu’elle a une attitude négative envers le sexe, qu’elle fait partie d’une famille homophobe ou qu’elle terminera dans un mariage hétéronormatif, voilà des pensées à éviter (voir à partager).

3. Rendre exotique votre « date » en disant à quel point vous êtes attirés par les Arabes, les Asiatiques ou les musulmans en général… La personne devant vous n’est pas Aladdin et ne vous laissera pas embarquer sur son tapis magique avec de tels commentaires!

4. Demandez à votre date « d’où elle vient véritablement ». Ceci est vraiment une question simple et arriérée, mais c'est ce qui arrive souvent. Si vous souhaitez connaitre les origines de la personne en face de vous, demandez simplement la provenance de sa famille ou de ses ancêtres.

5. Demandez à sa « date » ce qu’elle pense d’ISIS, c’est juste… NON!

Ce texte est une traduction du Huffington Post américain.