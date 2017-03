Romain Perrocheau via Getty Images

ADVERTISEMENT

François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle française, a dénoncé samedi le caractère "antisémite" d'une caricature diffusée la veille par son propre parti, dans laquelle son adversaire centriste Emmanuel Macron était dépeint en banquier au nez crochu.

La caricature, retirée depuis, a été publiée vendredi sur le compte Twitter du parti Les Républicains, la formation de François Fillon. Sous le titre "La Vérité sur la galaxie Macron", on voyait M. Macron, ancien banquier d'affaires, affublé d'un nez crochu, d'un costume-cravate, d'un chapeau haut-de-forme, d'un cigare et d'une faucille rouge. Autour de lui étaient représentés ses soutiens venus de la gauche française et du centre.

Le porte-parole d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, a vivement réagi, jugeant "extrêmement préoccupant" que cette caricature "puise dans l'imaginaire antisémite".

Face au tollé, Les Républicains ont rapidement présenté leurs "excuses" vendredi soir, puis remplacé le dessin par une simple photo de M. Macron.

Samedi, François Fillon, en difficulté ces dernières semaines après les révélations de la presse sur les emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants, est allé plus loin. "Le combat est rude mais il doit rester digne", a-t-il déclaré dans un communiqué, tout en disant ne pouvoir "tolérer que (son) parti diffuse des caricatures reprenant les codes de la propagande antisémite".

Un sondage paru en fin de semaine donne Emmanuel Macron, qui se dit "ni de droite ni de gauche", en tête au premier tour de la présidentielle d'avril, juste devant la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, M. Fillon se plaçant en troisième position.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter