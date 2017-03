ADVERTISEMENT

Actuellement en pleine tournée mondiale pour l'album "Starboy", sorti en novembre 2016, The Weeknd a dévoilé jeudi le clip tant attendu de son nouveau tube avec les Daft Punk, "I Feel It Coming".

Publiée il y a seulement six heures sur YouTube par Vevo, la vidéo dirigée par Warren Fu comptabilise déjà plus de 700 000 vues. Le réalisateur du clip onirique de "Get Lucky" en 2013 embarque le chanteur de 27 ans sur une mystérieuse planète rocailleuse.





The Weeknd ressemble ici plus que jamais à Michael Jackson en veste militaire similaire à celle que le roi de la pop portait régulièrement. À sa voix, déjà fréquemment comparée à celle de l'interprète de Billie Jean, s'ajoute des pas de danse reconnaissables entre mille par les fans de Michael Jackson. Petits coups de bassin et jeux de jambes sont au rendez-vous.



The Weeknd ressemble davantage à Michael Jackson dans le clip "I Feel It Coming".





Michael Jackson à la cérémonie des "World Music Awards" de Monaco le 12 mai 1993.



Alors que le soleil se lève sur cette planète intrigante, très semblable à celle de Tatooine dans "Star Wars", une femme faite de lave se dévoile au contact du chanteur. Cette grande brune au regard de braise ressemble étrangement à l'ex petite-amie de The Weeknd, Bella Hadid. Rapidement, une éclipse vient bouleverser la danse langoureuse du couple et la belle se transforme en pierre.

La scène suivante, où le Canadien rampe sur le sable et tend la main à sa compagne avant de se métamorphoser lui-aussi, n'est pas sans rappeler celle de "Star Wars III" où Anakin Skywalker en feu tente d'attraper Obi Wan-Kenobi. The Weeknd pétrifié rappelle aussi la vitrification de Han Solo dans la carbonite.

À la fin de ce voyage galactique, le duo français des Daft Punk apparaît en costumes dignes de Darth Vader. L'un d'eux essuie de la neige sur le sol et voit émerger une lumière rose identique à celle de la croix lumineuse du clip de "Starboy" avant que le début du son de ce titre retentisse. Cette vidéo serait-elle donc le prequel de la précédente? Daft Punk avait déjà raconté une histoire au fil de ses clips pour l'album "Discovery" et en avait même fait un film, "Interstella 5555".



Dans le clip "I Feel It Coming", l'un des Daft Punk essuie la neige et voit apparaitre une lumière rose.