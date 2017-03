Entente en santé : Trudeau crie victoire, Barrette se dit déçu

ADVERTISEMENT

OTTAWA – Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, fustige le premier ministre Justin Trudeau après la signature d’une entente en santé avec trois autres provinces, dont le Québec.

Trudeau estime que la conclusion d’une entente avec un total de 12 provinces et territoires est « une grande victoire pour le fédéralisme ». Barrette réplique plutôt que cette journée n’est pas « un jour de célébration pour qui que ce soit au Canada ».

« Non, non, non, non. Ce n’est pas une victoire du fédéralisme, a martelé le ministre de la Santé. J’ai été très déçu de voir le premier ministre du Canada dépeindre un tableau glorieux […], alors qu’en réalité, on diminue volontairement la part du fédéral dans les soins de santé au Canada. »

« Ça m’a déçu beaucoup de la part du premier ministre du Canada. Je me serais attendu à beaucoup plus de réserve [de sa part]. »

Québec obtiendra une somme de 2,53 milliards de dollars sur une période de 10 ans, en « fonds ciblés » pour des initiatives dans les domaines des soins à domicile et de la santé mentale selon un court communiqué de presse envoyé par Ottawa vendredi après-midi.

Il est également indiqué dans le communiqué du fédéral que les deux paliers de gouvernements « discuteront d’indicateurs et de mécanismes pour la reddition de comptes aux citoyens qui reflètent le principe de fédéralisme asymétrique ».

Questionné à ce sujet, le ministre Barrette a répondu qu’il n’était pas question pour Québec de rendre des comptes à Ottawa. « Les fonds ciblés du fédéral, c’est clair que ça ne s’applique à moi », a-t-il laissé tomber.

Au bureau de Mme Philpott, on maintient pourtant qu’il y aura une reddition de comptes de la part de Québec, mais que les modalités seront à discuter. « Ce n’est pas la fin de l’histoire », a expliqué un porte-parole.

Quelques avantages

Même si les transferts en santé sont plus bas que prévu, Québec a obtenu du gouvernement fédéral la capacité d’utiliser une part des sommes consacrées aux infrastructures sociales pour financer ses priorités en matière de services directs aux familles.

La province a également obtenu des sommes additionnelles lui seront versées dès 2017-2018 pour financer la formation d’infirmières praticiennes spécialisées. Les montants seront précisés à la suite du dépôt du budget fédéral le 22 mars.

VOIR AUSSI: