La télévision rend hommage à Luc Cousineau

Des hommages au chanteur Luc Cousineau, décédé lundi des suites de la maladie de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), seront présentés sur différents réseaux de télévision ce week-end.

À RDI, ce samedi, 11 mars, à 21h30, on rediffusera le documentaire Luc Cousineau : homme des grands chemins, dans le cadre des Grands Reportages Personnalités, un portrait de l’artiste où s’entrecroisent chansons, témoignages et extraits d’archives, à travers le récit que Luc Cousineau offre de sa propre vie. Karine Cousineau, la fille du défunt, assure la narration, les entrevues, la coordination, la recherche et la documentation du projet.

Puis, à TVA, on relaiera à nouveau l’émission de J.E consacrée au combat de Luc Cousineau contre le mal qui l’affligeait. Le reportage d’Harold Gagné suit l’auteur-compositeur-interprète pendant un an et demi et montre comment Luc Cousineau a sensibilisé le public à la SLA, et comment il a su trouver le courage de demeurer serein dans l’épreuve. Ce samedi, 11 mars, à 11h, puis à LCN, samedi et dimanche, à 15h30 et 20h30.

