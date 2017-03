La SQ relance l'enquête sur la mort d'une Autochtone à Val-d'Or il y a 25 ans

Radio-Canada/CBC a appris que plusieurs policiers de la Sûreté du Québec enquêtent sur la mort d'une femme crie retrouvée morte gelée à Val-d'Or en 1991. Ce développement survient à quelques semaines du début des audiences de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Un texte de Karoline Benoit d’Espaces autochtones et de Martha Troian, de CBC Indigenous

L’équipe de quatre enquêteurs est en Eeyou Istchee - le territoire des Cris du Québec - cette semaine, pour rencontrer une quinzaine de personnes, dont des membres de la famille.

Rose-Ann Blackned était la mère de deux jeunes garçons. Elle était originaire de Nemaska, une communauté crie située à plus de 1000 kilomètres au nord de Montréal.

Le corps gelé de la femme de 24 ans a été découvert en novembre 1991. Selon la famille, les policiers n’ont pas procédé à une enquête en règle.

« La police n’a pas fait son travail correctement », soutient le fils de Rose-Ann, Silas Blackned.

L’homme, qui vit toujours à Nemaska, n’avait que cinq ans au moment du drame.



Battue et abandonnée à Val-d’Or

Au moment de sa mort, Rose-Ann habitait à Val-d’Or. Sa famille raconte qu’elle avait été bannie de Nemaska.

Le rapport du coroner Charles Letellier de St-Just indique qu’elle est morte le 7 novembre 1991. Son corps n’a toutefois pas été découvert avant le 16 novembre, neuf jours plus tard, une information que la famille n’a apprise que récemment après avoir obtenu le rapport du coroner par Radio-Canada/CBC.



Les détails des dernières heures de la vie de Rose-Ann Blackned sont relatés dans le document.

D’après le coroner, Rose-Ann se trouvait avec six autres personnes le soir du 6 novembre 1991. Après la fermeture d’un bar, elle se serait disputée avec deux de ces personnes, des femmes. « Cette discussion dégénéra rapidement en altercation et en bousculade », indique le rapport du coroner. La dispute se transporta dans le stationnement du Motel Monaco, à Val-d’Or, où les deux femmes « se sont livrées à des voies de fait sur la personne de Rose-Ann ».

Le rapport indique que les deux femmes ont laissé Rose-Ann « couchée à terre ».

Selon un article publié dans le journal L’Écho le 19 novembre 1991, Rose-Ann a été retrouvée gisant « en position fœtale, les mains au visage et le corps recouvert de quelques centimètres de neige ».

Le pathologiste qui a effectué l’autopsie fait état de la fracture d’une côte, d’hématomes à la tête et à une clavicule, ainsi que d’érosions avec enflure au visage.

Le coroner conclut, avec le policier enquêteur, que « bien que les blessures n’aient pas été mortelles, elles ont contribué à affaiblir la victime qui est morte d’hypothermie ».

Aucune accusation portée, malgré les recommandations de la police

Le dossier de Rose-Ann Blackney a initialement été pris en charge par la Sûreté municipale de Val-d'Or. Ce service a été incorporé à la Sûreté du Québec (SQ) en 2002, lors de l’intégration massive d’une quarantaine de services policiers municipaux. La SQ a donc la responsabilité de ce dossier depuis 2002.

À la suite de l’enquête initiale, le policier enquêteur, Daniel Huard, de la Sûreté municipale de Val-d'Or, a recommandé que des accusations soient portées contre les deux femmes qui se seraient livrées à des voies de fait sur Rose-Ann. Le policier soutient dans son rapport qu’elles sont directement responsables de sa mort puisqu’elles l’ont « battue et abandonnée ». Le dossier a été classé comme étant un « homicide involontaire ».

Daniel Huard note également que les deux femmes ne semblaient avoir aucun regret à propos de son décès.

Mais une porte-parole de la Sûreté du Québec, Martine Asselin, a indiqué à Radio-Canada/CBC qu’aucune accusation n’avait été portée dans ce dossier par le Substitut du procureur général - l’ancien nom du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) - malgré les recommandations de l’enquêteur Huard.

Le porte-parole du DPCP, Me Jean-Pascal Boucher, a expliqué pour sa part ne détenir « aucune information publique relative à [ce dossier] ».

«Nous ne discutons pas publiquement de l'existence ou non d'une enquête policière non plus que de nos décisions de ne pas poursuivre.» - Me Jean-Pascal Boucher, porte-parole du DPCP, par courriel