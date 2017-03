ADVERTISEMENT

Le jeudi 9 mars avait lieu la répétition générale de l’opéra Another Brick in the Wall, à l’Opéra de Montréal.

Cette version lyrique de l’œuvre de Roger Waters a été composée par Julien Bilodeau et mise en scène par Dominic Champagne.

Paméla Lajeunesse était sur place pour nous livrer un premier aperçu en photos de ce spectacle évidemment très attendu.

À découvrir dans la galerie ci-dessous :

Close  L'opéra «Another Brick in the Wall» sur  













































































































































































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

À voir également :