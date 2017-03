Montréalais, vous pourrez bientôt vous faire livrer du vin et de la bière

Pouding chômeur à la bière Maudite, Unibroue Préparation : 15 min • Cuisson : 40 min • 8 à 10 portions Ingrédients de la pâte à gâteau : 3 oeufs 250 ml de sucre 250 de beurre ramolli 250 de farine 15 ml de poudre à pâte 1 ml de sel 125 ml de lait 5 ml d’essence de vanille Ingrédients du Sirop : 1 bouteille (de 341 ml) de Maudite 500 ml de sirop d’érable 125 ml de cassonade Préparation : • Préchauffer le four à 350 °F. • Mélanger les oeufs, le sucre et le beurre au robot culinaire ou au batteur électrique. Réserver. • Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver. • Dans un petit bol, mélanger le lait et la vanille. Incorporer, en alternant, le mélange de farine et le mélange de lait à la préparation aux oeufs. Mélanger 2 à 3 minutes pour que la préparation soit homogène. Réserver. • Dans une casserole, amener à ébullition la Maudite, le sirop d’érable et la cassonade. Verser dans le fond d’un moule à gâteau et recouvrir de la pâte à gâteau. • Cuire au four 35 à 45 minutes. Vérifier la cuisson du gâteau avec un cure-dent.

Jarrets d’agneau braisés au porto et à l’Éphémère Cerise avec purée de céleri-rave et de pommes de terre Préparation : 30 min • Cuisson : 8 h • 4 portions Ingrédients : 4 jarrets d’agneau ou 1 gigot 3 grosses échalotes françaises hachées finement 30 ml de miel 1 anis étoilé 2 grosses gousses d’ail 30 ml de fécule de maïs 15 ml de moutarde de Dijon 250 ml de bouillon de poulet 30 ml de vinaigre balsamique 20 pruneaux séchés hachés grossièrement 5 figues séchées hachées grossièrement 125 ml d’éphémère Cerise à la température de la pièce 125 ml de porto Huile d’olive Sel et poivre Préparation : • Dans une grande poêle, faire chauffer un bon filet d’huile d’olive à feu moyen-vif, puis saisir les jarrets ou le gigot de chaque côté. Saler et poivrer avant de déposer la viande dans la mijoteuse. • Dans la même poêle, faire sauter les échalotes à feu moyen-vif pendant 3 à 4 minutes. Ajouter les gousses d’ail, le miel et l’anis étoilé. Laisser cuire pendant 1 minute. Déglacer avec l’Éphémère Cerise et le porto. Il est très important de bien racler le fond de la poêle pour en décoller les sucs de cuisson. Verser le tout dans la mijoteuse. • Dans une grande tasse, mélanger le bouillon de poulet avec la fécule de maïs, la moutarde de Dijon, le vinaigre balsamique, les pruneaux ainsi que les figues séchées et verser le tout dans la mijoteuse. Bien mélanger, puis saler et poivrer. • Laisser mijoter à feu doux pendant 8 heures en mélangeant doucement et en arrosant l’agneau avec le jus vers la mi-cuisson au besoin.

Saumon poché et sa salsa maison à la Blanche de Chambly Préparation : 15 min • Cuisson : 5 min • 4 portions Ingrédients : 600 g de saumon ou truite 125 ml de Blanche de Chambly 15 ml d’huile d’olive 2 tomates 1 mangue Jus d’un demi-citron 1 demi-oignon rouge 1 paquet de basilic Sel et poivre Préparation : • Dans une casserole, verser la Blanche de Chambly et déposer le saumon (ou la truite), peau en dessous. • Couvrir et pocher pendant 5 minutes à feu moyen. Salsa maison : • Couper les oignons et la mangue en petits cubes. • Laver les tomates et les couper également en petits cubes. • Laver le basilic et le hacher aussi finement que possible. • Mélanger les 3 ingrédients, ajouter l’huile d’olive, le jus de citron, le sel et le poivre. • Dans une assiette, mettre le poisson, peau en dessous. • Ajouter de la salsa sur le dessus et servir avec une salade verte. Il est également possible de servir le poisson froid dans la salade.

Satay de bavette de boeuf, marinade à la moutarde de Dijon et à la Blonde de Chambly Préparation : 24 h (incluant le temps de marinade) • Cuisson : 10 min • 4 portions 3 gros steaks de bavette de boeuf coupés en lanières épaisses dans le sens du grain 250 ml de Blonde de Chambly 65 ml d’huile d’olive 165 ml de moutarde de Dijon 4 oignons verts coupés en rondelles 10 ml d’herbes salées du Bas-du-Fleuve Poivre moulu Brochettes en bois (trempées dans l’eau pendant 20 minutes) Préparation • Dans un contenant hermétique, préparer la marinade en mélangeant la moutarde de Dijon, l’huile d’olive, les herbes salées, 125 ml de Blonde de Chambly et les oignons verts. Poivrer généreusement et bien mélanger. Garder environ 60 ml du mélange et 125 ml de bière pour la cuisson sur le barbecue. • Ajouter la viande au reste de la marinade et mélanger le tout. Mettre au frigo pendant 24 heures. • Embrocher les pièces de viande en zigzag pour s’assurer qu’elles tiennent bien et ne tombent pas pendant la cuisson. • Sur un barbecue préchauffé à température moyenne, faire cuire les brochettes de bavette pendant environ 8 à 10 minutes ou jusqu’à la cuisson désirée. • Badigeonner souvent les brochettes avec la marinade et arroser de bière pendant la cuisson.