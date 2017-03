Le rappeur Ivan Ave pour la première fois à Montréal

ADVERTISEMENT

De la belle visite. Le Norvégien Ivan Ave sera en ville le 23 mars prochain pour une performance au Centre Phi. Le rappeur blond qui a collaboré avec de nombreuses vedettes de l’industrie musicale comme les Fugees ou Janet Jackson offrira un concert aux sonorités jazz et rhythm’n’blues.

L'artiste basé à Oslo est un des grands phénomènes de la scène européenne. Influencé par les sonorités du hip-hop old school, le jeune homme a déjà une belle carrière à son compteur. Après Low Jams – un immanquable de cinq titres produits par Mndsgn de chez Stone Throw Records et l’opus Fruitful LP, il a sorti en 2016 son premier album solo intitulé Helping Hands. Et profitant de sa tournée internationale, Ivan Ave vient d’offrir à son public le très réussi Also.

Ivan Ave en spectacle le 23 mars à 20h00 au Centre Phi avec en première partie Walla P et Lou Phelps.

Détail: phi-centre.com/evenement/ivan-ave-fr/