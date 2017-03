ADVERTISEMENT

Des membres de Premières Nations et des militants environnementaux ont tenu des manifestions à Vancouver et à Montréal vendredi pour dénoncer l'implication de la banque TD dans le financement de l'oléoduc Dakota Access aux États-Unis et celui de Trans Mountain entre l'Alberta et la Colombie-Britannique.

Un texte de Maryse Bernard

Des dizaines de manifestants montréalais ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Coule pas chez nous » et « L’eau c’est la vie » à midi (HE) devant la banque TD Canada Trust situé au 800, boulevard René-Lévesque.

À Vancouver, le groupe Climate Convergence Metro Vancouver et des chefs de Premières Nations ont organisé une première marche à midi à l’intersection de la rue Howe et de la rue Georgia, et une deuxième marche à 16 h (HNP).

« Complice de déstabilisation du climat global »

Les militants réclament que « les déposants et les investisseurs de la banque TD retirent leurs fonds d’une institution bancaire qui est complice de violations de droits autochtones, de pollution de l’environnement, et de déstabilisation du climat global par l’industrie des combustibles fossiles ».

Le groupe Climate Convergence Metro Vancouver a soutenu dans un communiqué que la banque TD « a fourni des prêts d’une valeur de 365 millions de dollars pour faciliter le projet de l’oléoduc Dakota Access ».

Il a aussi affirmé que l’institution bancaire est un des principaux courtiers de Kinder Morgan pour son oléoduc Trans Mountain, qui est fortement opposé par les Premières Nations britanno-colombiennes.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a accordé son approbation au pipeline en janvier dernier, moins de deux mois après le feu vert fédéral pour le projet.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter