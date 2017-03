FIFA 2017: des films sur l'art à foison

ADVERTISEMENT

Le Festival international du film sur l'art (FIFA) a dévoilé mardi la programmation de sa 35e édition qui se tiendra du 23 mars au 2 avril prochain. Au menu, plus de 170 films seront projetés dont 36 premières mondiales.

De l’architecture à la danse, en passant par la mode, le cinéma, la peinture, le FIFA 2017 présentera un ensemble complet des récentes productions abordant les arts dans son ensemble. Composé de quatre sections dont une compétitive qui met en vedette 27 des meilleures productions internationales sur l’art. Le lauréat du meilleur film sera d’ailleurs projeté en clôture de la manifestation.

«L’art n’est rien sans ses histoires, voilà ce qui aura guidé l’élaboration de la programmation de cette 35e édition afin qu’elle vous ravisse, vous bouscule, vous questionne et vous engage à réfléchir à l’importance de l’art dans nos sociétés et dans nos vies», a déclaré par voie de communiqué Natalie McNeil, la directrice générale de l’événement.

En plus des projections, plusieurs rendez-vous spéciaux et festifs qui débuteront dès la soirée d’ouverture au Monument-National avec le film Robert Wilson in Situ de Pauline de Grunne. Le 31 mars, un spécial Madonna avec le documentaire Strike a Pose. Pour l’occasion, le personnificateur Jimmy Moore offrira un spectacle chorégraphique jusqu’aux petites heures du matin.

La section «Nouvelles écritures» invitera le public à comprendre les nouvelles façons de concevoir des documentaires sur l’art. Projections interactives en salles ou sur le web en trois temps forts: les œuvres de réalité virtuelle, la rétrospective du bédéiste australien Stuart Campbell et toute une soirée débat dédiée aux web-séries sur l’art.

Détails sur la programmation: www.artfifa.com