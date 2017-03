Découverte de statues pharaoniques dans un bidonville du Caire

ADVERTISEMENT

Des restes de statues qui dateraient de la 19e dynastie égyptienne, soit du 13e siècle avant J.-C., ont été découverts au Caire, selon le ministère des Antiquités de l'Égypte.

Les colossaux vestiges ont été retirés, vendredi, de la boue à l’aide d’un bulldozer, à Matareya, une banlieue populaire de la capitale.

Une équipe d’archéologues égyptiens et allemands poursuit ses recherches dans le secteur et tente de déplacer les gigantesques reliques vers le site archéologique le plus près afin de les restaurer.

Vestiges du temple solaire d’Héliopolis

L'une des statues sculptées dans le quartz et d’une hauteur de huit mètres serait à l’image du roi Ramsès II, selon les spécialistes.

Les archéologues ont également trouvé un buste de 80 centimètres en roche calcaire et un visage aux traits fins qui seraient une représentation du roi Seti II, petit-fils de Ramsès II.

L’égyptologue Khaled Nabil Osman a déclaré qu’il s’agissait d’une « trouvaille impressionnante » et que le quartier de Matareya regorgeait sans doute de plusieurs autres antiquités enfouies.

«C’était le principal lieu culturel de l’Égypte ancienne, même la bible en fait mention (…) La triste nouvelle est que toute la région a besoin d’être nettoyée, les égouts et le marché devront être déplacés.» - L’égyptologue Khaled Nabil Osman.

L’archéologue et ancien ministre des Antiquités, Zahi Hawass, a quant à lui déclaré que le site était d’une importance majeure et qu’il contenait également des restes du temple d’Akhenaton et Thoutmôsis III, des rois de la 18e dynastie.

Ramsès II

Le règne de Ramsès II est l'un des plus longs que l’Égypte ancienne ait connu. Ce pharaon a pris le pouvoir alors qu’il avait à peine 20 ans et est resté en poste pendant plus de 60 ans. « Ramsès le grand » a permis l’expansion de l’Égypte antique jusqu’aux territoires actuels de la Syrie, à l’est, et du Soudan, au sud.

Des statues massives de ce roi guerrier peuvent être vues à Louxor et son monument le plus célèbre est à Abou Simbel, près du Soudan.

VOIR AUSSI:

Close  «Fragments d'humanité»: plonger dans l'archéologie québécoise à Pointe-à-Callière sur  





















 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter