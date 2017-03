Certains des fans désespérés en apprenant que leur série culte ne revenait pas en avril comme d'habitude n'ont pas vraiment apprécié la mise en scène de HBO pour annoncer la date d'arrivée de la saison 7 de "Game of Thrones" jeudi.

Tout a été révélé par le biais d'une vidéo diffusée en direct sur Facebook montrant un bloc de glace que les personnes devaient faire fondre en postant le mot "Feu" dans les commentaires, jusqu'à ce que la date du 16 juillet apparaisse finalement.

Ce qui ne devait durer que quinze minutes -un temps déjà plutôt long lorsqu'il s'agit de regarder de la glace fondre- s'est étalé sur plus d'une heure à cause de problèmes techniques, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessus.

Forcément, deux interruptions brutales du live et la longueur inattendue de cette séquence qui symbolisait "A Song of Ice and Fire", le titre original de la saga littéraire dont la série s'inspire, ont entraîné quelques railleries sur Twitter.

why the hell does @HBO think i have the time or wish to watch ice fucking melt?

— Rachel'ghul (@DarthRachel) 9 mars 2017

"Comment est-ce que HBO peut croire que j'ai le temps ou l'envie de regarder de la p****n de glace fondre?"

Facebook Live was born the day BuzzFeed exploded a watermelon with rubber bands and died when #GameOfThrones couldn't reveal premiere date

— Donna Dickens (@MildlyAmused) 9 mars 2017

"Les Facebook Live sont nés le jour où BuzzFeed a fait exploser une pastèque avec des élastiques et est mort quand 'Game of Thrones' n'a pas été fichue de révéler sa date de retour"

Next year, @HBO, a press release will do. #GameOfThrones

— Brienne of Tarth (@BeautyBrienne) 9 mars 2017

"L'année prochaine, HBO, un communiqué de presse suffira"

game of thrones: contributing to global warming one release date at a time

— lauren (@sansastcrk) 9 mars 2017

"'Game of Thrones': acteur du réchauffement climatique à chaque annonce de son retour"