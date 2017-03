Et la technique «Ne pensez pas à la technique ou à atteindre l'orgasme. Embrassez, sucez, caressez et toucher en fonction de votre propre plaisir», ajoute-t-elle. Bougez lentement, soyez doux et prenez quelques minutes pour explorer la région.

Pour un pénis, essayez «L'infidèle» Sucez, léchez et ayez du plaisir comme d'habitude, mais utilisez vos doigts pour pincer vos lèvres ensemble et ainsi augmenter la friction sur la tête et le corps du pénis. Votre attention devrait tout de même être concentrée sur vos lèvres. «Ça demande un peu de pratique, mais ça va changer votre vie!» ajoute la sexologue.

Et pour madame, essayez le «multitâche»... Placez du lubrifiant sur vos pouces et placez-les de chaque côté de la vulve. Placez votre tête entre vos mains et tirez votre langue pour qu'elle soit aplatie contre votre menton. Faites glissez vos mains vers le haut pendant que faites glisser votre tête (et par le fait même votre langue vers le bas. «Couvrez toute la vulve avec votre langue et augmentez la pression de vos pouces contre les bulbes de son clitoris au fur et à mesure qu'elle devient plus excitée, explique Mme O'Reilly. Commencez doucement, puis augmentez très graduellement la vitesse en fonction de sa respiration et du mouvement de ses hanches.»