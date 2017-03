Travailleurs immigrants qualifiés: le français pèsera lourd

Pour atteindre ses objectifs en matière de francisation, le gouvernement force dès maintenant la main aux futurs travailleurs immigrants qualifiés pour qu'ils parlent français. La langue occupera désormais une place beaucoup plus importante lors de la sélection.

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a modifié certains pointages qui favorisent les connaissances linguistiques en français dans sa grille de sélection des travailleurs qualifiés.

Pour ce faire, le critère relatif à la formation académique, tant universitaire que technique, a chuté de plusieurs points. En abaissant la limite du nombre de points pouvant être acquis par un candidat en fonction de son niveau de scolarité, le résultat obtenu en français se trouve à prendre une plus grande importance.

«Ces modifications permettront de valoriser la connaissance du français et de contribuer à sa vitalité comme langue commune de la société québécoise.» - Extrait du communiqué de presse du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec

Dans sa récente planification de l’immigration pour 2017-2019, Québec se donnait pour objectif d’avoir 85 % de travailleurs qualifiés adultes parlant français à leur arrivée dans la province.

Urgence d’agir

La mesure est passée inaperçue lors de sa publication mercredi, mais elle pourrait avoir un impact majeur.

Par exemple, un étudiant étranger temporaire déjà au Québec qui misait sur l’obtention d’un diplôme pour compenser ses lacunes en français pourrait être refusé à la sélection des immigrants.

« Souvent, nos clients passent par un point ou deux, indique l’avocat spécialisé en droit de l’immigration, Guillaume Cliche-Rivard. Ça peut être fatal. Le programme dans lequel vous êtes inscrit n’est peut-être plus suffisant, du jour au lendemain. C’est une attaque en règle envers les gens qui n’ont pas de connaissance du français. »

Me Cliche-Rivard se désole que le gouvernement n’ait pas annoncé de préavis pour la mise en place de cette mesure.