«Tout le monde en parle» : les invités de ce dimanche

Gabriel Nadeau-Dubois n’a surpris personne, jeudi matin, en annonçant qu’il se portera candidat dans le comté de Gouin, sous la bannière du parti Québec Solidaire, tant l’information avait coulé partout en début de semaine. Le jeune politicien, qui aimerait de surcroît être le prochain porte-parole de la formation, ira faire le point sur ses intentions et sa vision à Tout le monde en parle, dimanche.

À ses côtés se retrouveront le très sollicité directeur artistique et chef principal de l’Orchestre métropolitain de Montréal, directeur musical des orchestres de Rotterdam et de Philadelphie et directeur musical du Metropolitan Orchestra de New York, Yannick Nézet-Séguin ; Julie LeBreton, qui est en vedette, ce printemps, à la fois dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, au Théâtre du Rideau Vert, et dans la série Victor Lessard, sur Club illico ; le maître parfumeur de la maison Guerlain, Thierry Wasser, ainsi que trois joueuses des Canadiennes de Montréal, équipe qui vient de remporter la coupe Clarkson, Caroline Ouellette, Ann-Sophie Bettez et Lisa-Marie Breton-Lebreux.

La semaine dernière, Tout le monde en parle a attiré un auditoire de 856 000 personnes, selon les données préliminaires de Numeris, pendant qu’à TVA, La voix en retenait presque le triple, avec ses 2 272 000 fidèles. Guy A.Lepage et ses invités ont toutefois combattu à armes presque égales avec Accès illimité, qui a intéressé 898 000 téléspectateurs. Plus tôt, Découverte et ICI Laflaque se sont déployés devant 641 000 et 521 000 curieux respectivement, tandis que, chez le principal compétiteur, Vlog et LOL entraînaient 931 000 et 1 167 000 habitués à leur suite.

L'émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.





