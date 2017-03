La société Blue21 croit dur comme fer que notre avenir sera sur la mer. Pas sur des bateaux, mais sur des villes flottantes. Ces extensions pourraient se greffer facilement aux villes côtières actuelles. Le concept est pour l'instant à l'état de projet, mais Blue21 souhaite tester rapidement la faisabilité de ces villes sur pilotis.

Désertification et climat sont étroitement liés, selon l'Organisation météorologique mondiale. Pour lutter contre ces 120.000 km² perdus chaque année, le studio Malka Architecture a imaginé la Green Machine (machine verte). "Une plateforme, une ville agricole et industrielle nomade et autonome de régénération des écosystèmes déficients et de développement de la permaculture."

Sur cette énorme bestiole mécanique, on trouve notamment des ballons (pour produire de l'eau avec la condensation). Mais aussi des tours solaires, qui canalisent l'air chaud pour produire de l'électricité. Et enfin des champs de céréales, des serres, du bétail, des logements des écoles... Bref, une vraie ville mobile et écologique.

"La structure pont du plateau de la ville est montée sur 4 Crawlers. Ces engins à chenilles ont été conçus pour transporter les lanceurs spatiaux de la NASA et peuvent rouler en tout terrain avec une charge considérable." Surtout, ils servent à "revitaliser" les terres désertiques. Les chenilles retournent la terre tout en y déversant de l'eau, mais aussi du compost et des graines céréalières produites sur la zone agricole de la Green Machine. A long terme, cela permettrait de reverdir ces zones inexploitables.

L'hydrogenase est un aéronef écologique vertical "100% autosuffisant". Il a pour but de "subvenir aux populations en détresse touchées par les catastrophes naturelles et sanitaires, et tout cela sans piste d’atterrissage".

Comme pour Lilypad, Vincent Callebaut s'est inspiré de la nature pour imaginer l'hydrogenase. Fonctionnant à l'hydrogène grâce à des microalgues, ce dirigeable excentrique pourrait tout de même atteindrre les 175 km/h. Bien plus lent qu'un avion, mais plus écolo.

La montée des eaux envisagés par le GIEC si nous n'arrivons pas à limiter le réchauffement climatique aura des conséquences dramatiques, notamment pour les Etats insulaires. Selon l'ONU, en 2050, il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques. Pour faire face à la fois à la montée des eaux et au problème de place posé par les futurs réfugiés, Vincent Callebaut a imaginé Lilypad, une ville amphibienne écologique, "mi-aquatique et mi-terrestre, pouvant abriter plus de 50.000 habitants".

Lilypad est développé autour "d’un lagon central d’eau douce récoltant et épurant les eaux de pluies. Ce lagon artificiel est complètement immergé lestant ainsi la ville et il permet de vivre au cœur des profondeurs subaquatiques."

"La structure flottante en « branches » de l’Ecopolis est directement inspirée de la feuille fortement nervurée du nénuphar géant d’Amazonie Victoria Regia agrandie 250 fois." "La double coque quant à elle est constituée de fibres de polyester recouverte d’une couche de dioxyde de titane."

Cette tour écolo n'est pas si futuriste que ça, elle devrait être construire l'année prochaine à Taïwan. Elle incorpore le recyclage des déchets, une faible consommation énergétique, elle dispose également d'un toit de panneaux solaires et joue sur ses proportions particulières pour être bien ventilée et aérée.

Ce building de demain (qui devrait être construit en 2019 au Caire) est composé notamment d'éoliennes et de panneaux solaires.Mais c'est surtout son toit qui est novateur.