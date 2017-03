À Montréal en 2001, l'Association nord-américaine de vexillologie (NAVA) a mené un sondage auprès de ses membres pour désigner quel était, parmi les 72 drapeaux des États, des provinces ou des territoires, celui qui offrait la meilleure conception. Ces spécialistes des drapeaux ont classé le fleurdelisé en troisième position, tout juste derrière les drapeaux du Texas et du Nouveau-Mexique. Selon le président de l'association, c'est la simplicité et l'originalité du drapeau du Québec qui lui permet de se positionner si bien par rapport aux autres drapeaux.

Les usages et pratiques entourant le drapeau du Québec sont longuement codifiés par la Loi sur le drapeau et les emblèmes de la province et le règlement sur le drapeau du Québec. Cette loi prévoit qu'une infraction est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 50 000 $, en fonction des profits tirés de l'infraction ou du préjudice causé à l'État.