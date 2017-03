Mariana Mazza fond en larmes aux «Enfants de la télé»

ADVERTISEMENT

Mariana Mazza était une des femmes présentes sur le plateau des Enfants de la télé hier pour une émission spéciale qui soulignait la Journée internationale des femmes. Chantal Machabée, Céline Galipeau, Jeanette Bertrand, Aline Desjardins et Denise Bombardier étaient également de la partie, mais c’est l’humoriste qui adore parler de vagins qui nous a profondément émus en fondant en larmes.

Alors qu’elle parlait de son profond bagage culturel, elle a abordé les difficultés qu’a connues sa mère et s’est mise à lui rendre un véritable hommage qui a provoqué une vague d’émotions dans la salle, poussant même André Robitaille a allé faire la bise à la mère de Mariana Mazza, assise dans le public. «J’ai une mère qui s’est sortie de la merde. J’ai une mère qui est veuve de deux maris. J’ai grandi avec une mère monoparentale à Montréal-Nord, ma mère a fait faillite une couple de fois, elle s’en est sortie. Aujourd’hui, elle est fière, elle est en santé, elle fait de l’argent, elle est heureuse et je me considère comme étant la fille… J’suis f*cking chanceuse», a-t-elle dit avec la voix brisée par l’émotion.

Sur une note plus légère, on a aussi pu assister à tout un choc des générations entre l’humoriste aux blagues plutôt vulgaires et Denise Bombardier, qui considère que les femmes doivent davantage protéger leur intimité. De quel côté vous rangez-vous?

