Susana et Jovany Zamos rêvaient de se marier au milieu de l'océan, mais l'organisateur de mariage qu'ils avaient embauché a très rapidement refusé l'idée.

"Notre organisateur de mariage nous a dit: 'Non, vous ne pouvez pas vous marier dans l'océan, c'est beaucoup trop compliqué', explique la mariée dans la vidéo ci-dessus. Alors je me suis dit c'est vrai, il a raison. Nous allons nous marier sur la plage comme tout le monde et ce sera tout".

Malgré tout, la photographe Sol Tamargo s'est, elle, engagée, avec son entreprise Del Sol Photography, à réaliser le souhait des futurs mariés. En novembre 2016, le rêve de Susana et Jovany est devenu réalité quand, avec leurs 100 invités, ils ont été conduits sur le banc de sable El Cielo, à Cozumel au Mexique, pour leur cérémonie de mariage.

Les photographies de l'événement sont tout simplement extraordinaires.



El Cielo est un banc de sable près de la côte de Cozumel et seulement accessible par bateaux.





Le couple a réalisé son rêve d'être des sirènes à travers une séance de photo magique. /Del Sol Photography





Les photographes ont survolé la cérémonie avec un drone pour capturer quelques images aériennes. /Del Sol Photography



"J'ai toujours aimé l'eau", confie la mariée sur le site de Del Sol Photography. "Je suis une plongeuse et j'ai eu la chance de grandir avec une piscine dans l'arrière-cour de ma maison et avec la mer à proximité. Mes plus beaux jours ont toujours été dans l'eau".



Les éclaboussures d'eau remplacent les grains de riz. /Del Sol Photography



Mettre au point une cérémonie de mariage en plein milieu de la mer des Caraïbes a été un défi qui a nécessité une grande organisation logistique et un équipement de photographie résistant à l'eau. Mais le résultat final en a valu la peine.



Le traditionnel "vous pouvez embrasser la mariée". /Del Sol Photography



"J'ai pris des photos depuis le bateau, puis j'ai enfilé une combinaison, un masque et un tuba et j'ai sauté dans l'eau pour la cérémonie, commente la photographe. Franchement quand est-ce qu'on a l'occasion de faire quelque chose comme ça?"

Susana et Jovany pourront, grâce à Sol Tamargo, revivre leur mariage de rêve à chaque fois qu'ils regarderont ces photographies.