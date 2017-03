ADVERTISEMENT

Le pont Jacques-Cartier brillait de tous ses feux hier soir dans ce qui constitue un avant-goût de ce qui attend les citoyens à compter du 17 mai prochain. La structure s'illuminera ainsi tous les soirs dans le cadre des festivités du 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Montréal et du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

La firme montréalaise Moment Factory est à l’origine du projet qui s’échelonnera sur une période de 10 ans. L’entreprise promet d’offrir une œuvre originale tous les soirs.

«L’idée principale, c’est un peu comme regarder un feu. On regarde le même feu toute une soirée, mais on ne se tanne jamais.» - Pascal Villeneuve, Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain

Le porte-parole de la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, Pascal Villeneuve, explique que cet effet est obtenu en présentant des combinaisons différentes d’effets visuels. « On ne voit pas la boucle, on ne voit jamais de cycle, notre cerveau ne s’habitue pas, explique-t-il. C’est le principe qu’on veut derrière le projet de mise en lumière. »







«Les gens qui vont venir nous visiter au mois de septembre vont voir une couleur, au mois d’avril une autre couleur. Mais, au jour le jour, le pont va s’activer d’une manière différente.» - Pascal Villeneuve

Le commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Gilbert Rozon, s’est dit impressionné par le résultat. « C’est comme une œuvre d’art », a-t-il déclaré en entrevue à Radio-Canada. « Ça pourrait très bien être comme la Biennale de Venise. Ça pourrait être une œuvre d’art contemporain. »

«Je pense que ce sera une grande signature pour Montréal.» - Gilbert Rozon

La société des ponts, qui travaille sur le projet depuis deux ans, a amorcé les tests de lumières à la fin du mois de janvier. M. Villeneuve confie qu’il est agréablement surpris par les résultats obtenus sur le pont puisqu’ils sont meilleurs que ceux réalisés lors des tests sur des maquettes dans les locaux de Moment Factory.

«Ce sera un pont différent chaque jour.» - Pascal Villeneuve

M. Villeneuve explique que les couleurs changeront selon les saisons et que la rapidité du mouvement selon les événements - sportifs, culturels ou autres - qui marqueront la vie des citoyens.

