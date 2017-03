ADVERTISEMENT

La Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS) dévoilait, ce jeudi 9 mars, les noms des lauréats de la plus haute distinction dans le domaine des arts de la scène au Canada.

Depuis 25 ans, les PGGAS sont remis annuellement aux artistes canadiens ayant contribué de façon exceptionnelle à inspirer et enrichir la culture du pays. Les candidatures sont soumises par le public.

«C’est avec beaucoup de plaisir que nous honorons ces grands artistes canadiens dont le talent et le génie ont profondément marqué nos vies», souligne Douglas Knight, président de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle (FPGGAS).

«Les lauréats 2017 comptent parmi les artistes les plus talentueux et les plus appréciés au monde. En tant que Canadiens, nous sommes très fiers d’eux et nous voulons célébrer leurs succès qui sont à la hauteur de l’intense créativité qui définit notre pays et qui rayonne partout sur la planète», a affirmé Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada.

Les lauréats des PGGAS 2017 - Jean Beaudin (réalisateur et scénariste de cinéma et de télévision)

- Michael J. Fox (comédien, écrivain et producteur)

- Brigitte Haentjens (metteure en scène et directrice artistique)

- Martin Short (comédien, scénariste et producteur)

- Yves Sioui Durand (écrivain, metteur en scène, réalisateur, comédien et producteur) Le Prix Ramon John Hnatyshyn, récompensant le bénévolat dans le domaine des arts du spectacle, a été remis pour sa part à l’entrepreneur et philanthrope William H. Loewen.

