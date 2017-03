Au moins six magasins HMV du Québec seront repris par Sunrise Records

ADVERTISEMENT

Sunrise Records a continué jeudi à révéler certains endroits où elle commencera à ouvrir ses nouvelles boutiques.

La chaîne ontarienne de disquaires compte s'installer dans les 70 succursales laissées vacantes par HMV Canada. Sunrise affirme que certains établissements pourraient ouvrir leurs portes d'ici quelques semaines.

Six magasins seront ouverts au Québec à Hull, Québec, Saint-Bruno, Saguenay, Trois-Rivières ainsi que Victoriaville.

Du côté de la Colombie-Britannique, Sunrise ouvrira deux boutiques à Burnaby. En Alberta, on prévoit des magasins à Fort McMurray, Lethbridge et Medecine Hat.

La chaîne ontarienne prévoit également deux établissements à Calgary et un de plus à Edmonton, qui viendra s'ajouter au magasin sur deux étages déjà annoncés dans l’ouest Edmonton Mall.

Le Manitoba accueillera deux boutiques Sunrise à Winnipeg, alors qu'il y en aura également une à Regina, en Saskatchewan.

En Ontario, en plus des boutiques existantes, des magasins ouvriront à Belleville, Guelph, Hamilton, Mississauga, Ottawa, Owen Sound, Pickering, Sault-Sainte-Marie et St Catharines.

Le Nouveau-Brunswick comptera deux magasins, un à Saint-Jean et un autre à Fredericton.

Sunrise devrait dévoiler les autres emplacements à compter du 20 mars. Ses nouveaux magasins devraient ouvrir dès le début du mois d'avril.

La fermeture de HMV procure une belle occasion pour Sunrise d'accroître ses activités au pays. Les succursales ouvriront après la vente de liquidation de HMV, ce printemps.

Le président de l'entreprise, Doug Putman, avait déjà indiqué que la disparition de HMV soulignait la nécessité d'avoir une chaîne de disquaires à l'échelle du pays.

L'homme d'affaires de 32 ans prend un risque certain en se lançant dans cette aventure puisque de plus en plus de mélomanes choisissent d'écouter de la musique en ligne.

La vente des disques compacts a dégringolé de 19 pour cent à 12,3 millions d'unités en 2016, selon les données de Nielsen. Par ailleurs, dopés par Apple Music et Spotify, les services de diffusion de musique en ligne ont cru de façon exponentielle, connaissant une croissance de 203 pour cent pour atteindre 22 milliards d'écoutes.

