Le mannequin taille plus et blogueuse britannique Grace Victory vient tout juste d'être désignée comme modèle pour la collection taille plus de Nike. Et, alors que les réseaux sociaux célébraient une industrie de la mode plus diversifiée, certains utilisateurs l'ont jugé pour son poids et lui ont dit qu'elle n'était pas assez en santé pour représenter la marque.

Mais la jeune femme ne se laisse pas abattre. Et elle a tenu à en parler sur son compte Twitter lundi.

Fat shaming me and my girl on our Nike campaign is hilarious. We be laughing all the damn way to the bank ☺️ — Gracie 🖤 (@GraceFVictory) March 6, 2017 Les moqueries sur mon poids et de celui de mon amie pour notre campagne avec Nike sont hilarantes. On rit sur le chemin de la banque.

Mais après avoir reçu des louanges de la part de ses abonnés pour s'être tenue debout, Victory a publié une lettre ouverte sur sa bataille constante avec son image corporelle.

«J'ai d'énormes difficultés et je ne peux plus prétendre le contraire. Ça fait assez longtemps que je me sens comme ça. Même si ça ne paraît pas, n'est-ce pas? Je continue à publier des égoportraits sur Instagram et j'essaie d'être positive, joviale, heureuse et inspirante, mais honnêtement, je ne ressens pas ces choses du tout», écrit-elle sur son blogue.

«Pour l'instant, j'ai perdu toute confiance en moi et je ne sais pas quand je la retrouverai.»

Lors de la journée internationale des droits des femmes, elle a parlé de l'importance d'avoir des modèles en grandissant.

«Je n'avais AUCUN modèle pendant mon enfance. Et je n'avais pas besoin de quelqu'un de parfait. Juste quelqu'un qui m'aurait dit que ce que j'étais était assez.»

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.