ADVERTISEMENT

L'ancien porte-étendard de la cause étudiante lors du printemps érable en 2012, Gabriel Nadeau-Dubois, tient une conférence de presse à 10 h ce matin au musée Pointe-à-Callières de Montréal pour annoncer qu'il se lance en politique. M. Nadeau-Dubois devrait annoncer sa candidature dans la circonscription de Gouin pour la formation Québec solidaire (QS).

Aujourd’hui âgé de 26 ans, il briguerait ainsi la circonscription laissée vacante par la cofondatrice et co-porte-parole de Québec solidaire Françoise David. Elle a annoncé son départ de la vie politique le 19 janvier dernier, en invoquant des raisons de santé.

Le député de QS Amir Khadir n’avait pas caché l’intérêt de son parti pour l’ancienne vedette du mouvement étudiant lors d’une entrevue à Gravel le matin sur les ondes d'ICI Radio-Canada Première.

« En temps opportun, dès que Gabriel peut nous donner une réponse, on va mettre ça dans la balance et on va décider qui portera nos couleurs », avait affirmé le député de Mercier, Amir Khadir, le 20 janvier.

Élection partielle dans Gouin

Québec solidaire doit désigner le 26 mars le candidat qui représentera le parti dans la circonscription de Gouin à la prochaine élection partielle.

Françoise David représentait cette circonscription depuis l'élection de septembre 2012, où elle l'avait emporté devant le péquiste Nicolas Girard.

QS devrait remporter aisément l'élection partielle, qui se tiendra d'ici au 19 juin en vertu de la loi électorale, puisque le Parti québécois a décidé de ne pas présenter de candidat dans cette circonscription qui a presque toujours boudé les libéraux.

Gabriel Nadeau-Dubois en entrevue au HuffPost Québec, 7 février 2017:





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter