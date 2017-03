C’est assez rigolo à constater: les plis et les rides de la noix rappellent étrangement notre cervelle et ses hémisphères gauche et droit – pas étonnant donc qu’elles soient surnommées "la nourriture du cerveau", compte tenu de leur teneur super élevée en Oméga 3. Mangez-donc des noix et vous lutterez contre l’effet "cerveaulent" – sachez que les mignonnes détruisent les plaques protéiniques associées à la maladie d’Alzeimer, également.

Et en plus, j’adore ça. Non mais franchement, à un utérus l’avocat ne ressemble-t-il pas? Il se trouve justement que ce fruit est idéal pour la santé reproductive, compte tenu de l’acide folique qu’il contient ma foi. Soyez prévenus: une nana qui becte un avocado une fois par semaine au moins équilibre non seulement ses hormones, mais prévient également le cancer de l’ovaire et du col de l’utérus.

Lorsque l’on coupe une tomate bien rouge en deux, on peut remarquer qu’elle ressemble à la structure d’un cœur bienheureux: or, la lycopène qu’elle contient réduit le risque de maladies cardiaques – associée avec un peu de BON gras (de l’huile d’olive, des amandes, du saumon ou de l’avocat,) elle stimule l’absorption de la fameuse lycopène de presque 10 fois.

Ses longues tigasses ressemblent bel et bien à nos os. Source de silicium (ce composant qui fait partie de la structure moléculaire donnant aux os une force incroyable) le céleri contient également du sodium, comme 23% des os. Une carence en sodium par l’alimentation conduit le corps à tirer le dit sodium directement de nos os – ce qui les affaiblit et les rend plus ramollos.

Lorsque l’on tranche une carotte en rondelles, on découvre sa ressemblance avec nos yeux. Comme tous les autres aliments riches en bêta-carotène, le légume de Bugs Bunny est bourré de vitamines et d’anti-oxydants. Or, la bêta-carotène contribue à lutter contre la dégénérescence maculaire, principale cause de baisse de la vision chez nos amis les grand-parents. Elles aident également à réduire les cataractes et leur développement.

Ma foi, la patate-douce ressemble étrangement au pancréas. En assurant son bon fonctionnement, sa bêta-carotène (oui, comme dans la carotte et tous les autres aliments rouges/orangé génialissimes pour s’assurer une santé d’enfant) protège le pancréas via ses antioxydants. Elle contribue aussi a rééquilibrer l’indice glycémique des diabétiques, tout en luttant contre les risques de cancer et de vieillissement.

L’orange fait penser aux jolies glandes mammaires de la féminité, elle est effectivement bénéfique pour le mouvement de la lymphe, de nos loches et de leur santé. Quant au pamplemousse, ses limonoïdes inhibent ce qui peut affecter les cellules mammaires humaines, comme le développement du cancer du sein.

C’est bien aux alvéoles des poumons que la grappe de raisin fait penser – ces structures situées aux extrémités des bronchioles et qui des poumons jusqu’au sang permettent à l’oxygène de circuler.

Comme la carotte tranchée, c’est aux contours de l’œil humain que sa forme allongée ressemble bel et bien – pas étonnant du coup que l’on parle d’yeux "en amandes". Riche en sélénium (cet antioxydant qui réduit le taux de cholestérol dans le sang,) l’amande est une excellente source d’acides gras mono-insaturés, également: idéaux pour la santé des cheveux et de la peau, ils réduisent aussi les cernes et le processus de vieillissement.

C’est à l’estomac que la racine de gingembre fait penser et faciliter la digestion est l’un de ses plus grands bienfaits. Pendant plus de 2000 ans, les Chinois l’utilisaient pour calmer l’estomac et guérir les nausées.

Connus pour maintenir les fonctions rénales, ne trouvez-vous donc pas qu’ils y ressemblent justement pas mal?