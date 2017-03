ADVERTISEMENT

Après avoir délaissé les États-Unis pour Londres en 2014 puis Paris en 2016, la marque de lingerie Victoria’s Secret projetterait de faire son fameux défilé annuel à Shanghai en Chine cette année, rapporte WWD.

La marque a confirmé sa présence sur le marché chinois en ouvrant depuis 2015 une vingtaine de boutiques offrant essentiellement ses produits de beauté et accessoires. Et puis mercredi 8 mars 2017, pour la journée internationale de la femme, elle a lancé une méga boutique offrant tous ses produits à Shanghai.

La machine à rumeurs s'est évidemment emballée, mais Victoria's Secret n'a toujours pas confirmé la nouvelle publiquement.

Et, sans surprise, la petite visite des mannequins Josephine Skriver, Sui He, Ming Xi et Alessandra Ambrosio n’est pas passée inaperçue :

With these 2 beauties in my hometown @josephineskriver @alessandraambrosio Une publication partagée par Ming Xi (@mingxi11) le 6 Mars 2017 à 8h48 PST

We are coming to the store later, are you gonna come?💋 @victoriassecret #vsloveschina Une publication partagée par Ming Xi (@mingxi11) le 7 Mars 2017 à 23h45 PST

