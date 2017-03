Un décor naturel de la série «Game of Thrones» englouti par la mer

ADVERTISEMENT

La Fenêtre d'azur, que les adeptes de la série de HBO avaient pu découvrir durant la première saison, s'est effondrée, a annoncé Joseph Muscat, le premier ministre de Malte, mercredi, sur Twitter. Personne n'a été blessé.

Joseph Muscat a également publié une photo du nouveau panorama, parlant d'un moment «déchirant».

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 mars 2017

L’arche naturelle située au bord de la Méditerranée avait servi de décor au mariage de l’une des héroïnes de Game of Thrones, Daenerys Targaryen, avec le chef dothraki Khal Drogo.

Le passage de l’équipe de Game of Thrones sur le site, en 2010, avait donné naissance à une polémique. Les résidents et des associations écologistes locales avaient dénoncé les dégâts contre l’écosystème en raison de l’utilisation de machines lourdes et d’un sable artificiel.

On peut également apercevoir l'arche dans le péplum Le choc des Titans, sorti en 1981.

Attraction touristique située sur l’île de Gozo, l’une des plus grandes de l’archipel, la Fenêtre d’azur a cédé sous l’effet d’une tempête après plusieurs milliers d’années d’existence, a détaillé le Malta Independent sur son site. Interrogé par le journal, le géologue Peter Gatt a expliqué que le pilier en calcaire qui soutenait l’arche s’est brisé, emportant le reste de la structure avec lui.

Le premier ministre maltais a d’ailleurs indiqué que cette nouvelle ne constituait pas une véritable surprise.

«Les études commandées au fil des années avaient montré que ce monument serait durement frappé par une corrosion naturelle inévitable. Ce triste jour est arrivé.» - Joseph Muscat

Les spécialistes pensaient néanmoins que l'événement ne surviendrait pas avant plusieurs décennies. «La nature nous a surpris. On ne connaissait pas l’état de la base du pilier», a expliqué Peter Gratt.

Alors que des morceaux de roche s’effondraient depuis plusieurs années, le gouvernement avait décidé de punir d’une amende (1500 euros, soit environ 2145 $) toute personne surprise à circuler sur l’arche.

