La Chine développerait actuellement un nouveau véhicule spatial très sophistiqué capable à la fois de se placer orbite basse terrestre et de se poser sur la Lune.

Une publication chinoise spécialisée cite un ingénieur qui explique que le nouveau vaisseau sera réutilisable et qu'il pourra accueillir plusieurs astronautes. Zhang Bainan ne fournit plus plus de détails, mais il compare ensuite le nouveau véhicule à la sonde Orion que développent actuellement la NASA et l'agence spatiale européenne.

Orion devrait emporter ses premiers astronautes dans l'espace en 2023.

La Chine ne s'est lancée que tardivement à la conquête de l'espace et elle a mis son premier humain en orbite en 2003. Vingt-deux fusées chinoises ont décollé l'an dernier, soit le même nombre que les États-Unis et cinq de plus que la Russie.

