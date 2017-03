ADVERTISEMENT

C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Cette séquence filmée par un couple d'Australien ne peut pas laisser indifférent. Alors qu'ils étaient en voiture dans le nord de Brisbane, ils voient un Kangourou immobile sur le bord de la route.

"Nous nous sommes arrêtés pour voir si l'animal était en vie et s'il avait un bébé dans sa poche", a expliqué Matthew Drew à National Geographic. Avec sa femme Monique, il se baisse et plonge sa main et en extirpe un bébé kangourou, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.





Le bébé, un minuscule kangourou d'à peine quelques jours, a immédiatement été confié à un vétérinaire. En revanche l'histoire ne dit pas s'il a survécu.

Matthew et Monique ont expliqué que ce n'était pas la première fois que cette situation leur arrivait.

20 000 kangourous percutés chaque année

Comme le rappelle National Geographic, les bébés kangourous, appelés "joeys", peuvent vivre plusieurs jours dans la poche de leur mère après leur mort. Une fois sorti de cette cavité, un bébé a besoin de 24 heures de soins pour survivre. Il lui faut la chaleur d'une poche artificielle et être nourri avec du lait spécial.

Selon les statistiques de la compagnie d'assurances austalienne AAMI, 9 accidents sur 10 impliquant des animaux concernent des kangourous dans le pays, alors qu'on estime à plusieurs dizaines de millions le nombre de kangourous vivant en Australie. 20 000 d'entre eux sont percutés par des véhicules chaque année.

