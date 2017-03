Yoko Ono serait dans un état de santé très critique

Artist Yoko Ono, widow of John Lennon, attends the unveiling of a tapestry honoring Lennon at Ellis Island in New York July 29, 2015. REUTERS/Eduardo Munoz | Eduardo Munoz / Reuters

L’épouse du légendaire John Lennon, Yoko Ono, n’aurait plus que quelques mois à vivre selon le site Radar Online.

Un proche de l’artiste aurait confié à Radar Online que «Yoko était dans un très mauvais état» et qu’elle «était rendue très mince». Âgée de 84 ans, elle serait confinée à un fauteuil roulant.

Depuis son hospitalisation pour une grippe le 26 février dernier, son état n’aurait cessé de se dégrader.

Selon le Daily Mail, Yoko Ono a été aperçue en fauteuil roulant à la Marche des femmes à New York en janvier dernier et ne semblait pas en pleine forme… Une personne l’assistait pour pousser sa chaise et faciliter ses déplacements.

The 83-year-old was spotted wearing a black jacket and trousers, paired with a pair of Nike sneakers and a grey ... https://t.co/aB8IPn2ueI — mogura (@iesusamafish1) February 9, 2017

Yoko Ono in a WHEELCHAIR @Women's March...My my my:( How we're all aging:( pic.twitter.com/MFWzs2Lx1z — Roxy Music (@roxymusic1979) January 21, 2017

«Yoko parle de son mari John et souhaite le retrouver à nouveau une fois au paradis», rapporte la source de Radar Online.