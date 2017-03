ADVERTISEMENT

Une vingtaine de représentations de la pièce de théâtre belge Djihad prévues dans des écoles de Québec à l'automne 2017 ont été annulées. L'auteur et metteur en scène de la pièce, Ismaël Saïdi, est renversé par cette décision qu'il s'explique difficilement.

« La troupe l'a très mal pris. Moi, en tant qu'auteur, je ne le prends pas comme une insulte, mais je suis dans l'incompréhension totale, en fait. »

Joint en Belgique, Ismaël Saïdi raconte avoir reçu récemment un courriel du Carrefour international de théâtre lui annonçant que la tournée avait été annulée dans la foulée de l'attentat meurtrier commis au Centre culturel islamique de Québec, le 29 janvier dernier.

«On était très étonné de voir que ce spectacle, qui n'a jamais blessé le moindre musulman, est considéré comme un spectacle qui pourrait blesser les gens.» - Ismaël Saïdi, auteur de Djihad

Créée en Belgique il y a deux ans, Djihad traite de radicalisation de façon humoristique et avec dérision à travers l'histoire de trois jeunes hommes musulmans qui partent faire le djihad en Syrie. Musulman pratiquant lui-même, Ismaël Saïdi aborde aussi la question de l'ignorance dans sa pièce.

Une décision de la Ville

Dans un communiqué publié mardi soir, le Carrefour international de théâtre a tenu à préciser que c’est à la demande de la Ville de Québec qu’elle avait « libéré les dates réservées en septembre prochain auprès de la compagnie belge ».

L’organisme soutient qu’à la suite de l’attentat du 29 janvier dernier, « il est devenu essentiel pour la Ville de prendre le temps de bien évaluer si la présentation d’un spectacle comme Djihad, qui aborde le sujet en mettant en scène uniquement des personnages de la communauté musulmane en situation de radicalisation, était l’outil approprié ».

« Il s’agissait donc de prendre le temps d’explorer d’autres avenues pour amener des jeunes à mieux comprendre cet enjeu de société et favoriser un dialogue dans les meilleures conditions possible », a déclaré la directrice générale du Carrefour international de théâtre, Dominique Violette.

Des écoles réticentes

L'attaché de presse du maire Labeaume, Paul-Christian Nolin, affirme que plusieurs écoles secondaires ont exprimé des réticences à présenter une pièce qui traite d'un sujet aussi sensible après la fusillade.

« Ça ne sert à rien d'imposer une pièce dont les gens ne veulent plus. On ne dit pas que ça ne se fera jamais. On veut juste laisser du temps passer dans le dossier », a expliqué M. Nolin.

En décembre dernier, le maire Régis Labeaume avait pourtant manifesté son enthousiasme après avoir vu la pièce en marge de la Conférence de Québec sur la prévention de la radicalisation des jeunes. Il espérait en faire un outil de sensibilisation.

Un problème caché?

Dans le contexte actuel, Ismaël Saïdi regrette que la réalité de la pensée radicale soit évitée plutôt qu'abordée de front.

« Est-ce que c'est une solution de balayer sous le tapis et dire qu'il n'y a pas de problème? Moi, je n'ai pas à porter de jugement sur les politiques d'ailleurs. Mais est-ce une solution de ne plus parler de rien? », demande l'auteur.

«Cacher un problème, faire semblant qu'il n'existe pas, c'est une erreur. Parce que c'est ça, le spectacle, c'est ça, l'art. C'est le dernier rempart qui reste face à l'obscurantisme.» - Ismaël Saïdi, auteur de Djihad

Le vice-président du Centre culturel islamique de Québec, Mohamed Labidi, comprend la retenue dont a fait preuve la Ville, sans toutefois partager la décision d'annuler la tournée.

Il espère que ce mot d'ordre sera revu, une fois la poussière retombée. L'art et le théâtre, selon lui, ont leur place dans le débat. Il ne voit pas non plus comment la pièce Djihad pourrait miner les relations des citoyens avec la communauté musulmane.

L'oeuvre fait salle comble partout où elle est présentée. Plus de 65 000 spectateurs ont vu la pièce, dont la moitié sont des jeunes de 15 à 18 ans.

La pièce devait être présentée à Québec pendant la dernière semaine de septembre et au début d'octobre.

Soirée Côté Coeur au Théâtre du Nouveau Monde





























































































































































