Pour votre premier rendez-vous, choisissez un endroit où vous serez à l’aise et où vous pourrez faire fi des distractions et des situations stressantes.

Avant votre rendez-vous, assoyez-vous confortablement, le dos bien droit, et prenez cinq grandes respirations en gardant les yeux bien ouverts. Fermez ensuite les yeux et respirez normalement en vous concentrant sur votre respiration. Vous vous sentirez plus léger, alerte, et surtout moins angoissé.