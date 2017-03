On sait ce que mangeait l'homme de Néandertal

ADVERTISEMENT

Il y a 50.000 ans, mieux valait habiter en Belgique qu'en Espagne. Enfin, pour les hommes de Néandertal amateurs de viande. Des chercheurs ont en effet réussi à reconstituer le repas type de nos lointains cousins, disparus il y a un peu moins de 30.000 ans.Dans une étude publiée dans la revue Nature ce mercredi 8 mars, les chercheurs expliquent avoir utilisé la plaque dentaire retrouvée sur plusieurs squelettes. Des analyses ADN ont permis de découvrir les micro organismes qui se sont retrouvés coincés, preuve lointaine de ce que mangeait l'homme de NéandertaLes scientifiques ont étudié quatre spécimens, venant de deux localisations différentes et âgés de 42.000 à 50.000 ans. L'analyse des premiers, qui vivaient en Belgique, a montré qu'ils se nourrissaient de rhinocéros laineux et de moutons sauvages européens, mais également de champignons.Les deux autres plaques dentaires analysées, qui proviennent d'Espagne, ont montré une alimentation très différente, qui semblait être uniquement végétarienne: pignons de pin, mousse, écorce d'arbres et champignons. Ce qui veut donc dire que les deux groupes avaient un régime alimentaire très varié.

Aspirine préhistorique

De précédentes études semblaient indiquer que l'environnement local avait un impact important sur la diète des hommes de Néandertal, qui semblaient manger beaucoup de viande. Mais ici, les chercheurs ont réussi à retracer de manière plus précise la composition du repas, et pas simplement le type d'aliment dégusté.

Plus étonnant encore, les chercheurs ont remarqué qu'un des spécimens semblait souffrir d'un abcès à la mâchoire et était contaminé par un parasite intestinal. Bref, il n'était pas en grande forme, mais avait semble-t-il compris comment se soigner.

L'analyse ADN de sa plaque dentaire a montré qu'il mangeait de l'écorce de peuplier. Or, celle-ci contient de l'acide salicylique, dont l'aspirine est un dérivé. Les chercheurs ont également trouvé des traces d'un champignon nommé penicillium, un antibiotique naturel.

Les trois autres hommes de Néandertal ne mangeaient aucun de ces aliments. S'il est difficile à partir de si peu de représentants de tirer des conclusions définitives, les chercheurs rappellent que d'autres études suggèrent que ce spécimen bien particulier essayait de guérir son abcès.