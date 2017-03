Les internautes sont furieux contre le filtre «Marie Curie» de Snapchat

ADVERTISEMENT

Pour célébrer cette journée, l’application a honoré des femmes célèbres comme Frida Kahlo, Rosa Parks, et Marie Curie.

Cette attention est certainement appréciée par la plupart des internautes, mais certains ont remarqué un problème avec le filtre consacré à Marie Curie. En effet, ce dernier donne inexplicablement des yeux charbonneux et de faux cils à ses utilisateurs…

Marie Curie a obtenu le Prix Nobel de physique en 1903 et le Prix Nobel de Chimie en 1911. Mettre du maquillage sur sa photo banalise ses accomplissements en tant que femme scientifique, selon plusieurs utilisateurs de Twitter. Voici leurs réactions:

Bonjour @snapchat merci pr l'initiative ms je ne crois pas que ce soit le maquillage qui différenciait Marie Curie des autres scientifiques pic.twitter.com/0ehWqscg4r — 👑 (@iolio_) March 8, 2017

Shoutout to @Snapchat for adding eyelashes to the Marie Curie filter. Forgot that's what she was famous for. #InternationalWomensDay pic.twitter.com/4gN2QjzR5B — Katy St Clair (@Selfies_AndCats) March 8, 2017

Is it ironic that snapchat added eye make up to a filter representing Marie Curie on women's day bc otherwise lab coat obvs = man?? pic.twitter.com/4m550aOOuC — spunky bruiser (@AnnabellaB3) March 8, 2017

I appreciate the effort @Snapchat but why add the makeup to the Marie Curie filter? #InternationalWomensDay pic.twitter.com/CQ1MZ9S3ZJ — Eileen Dawson (@MarrowNator) March 8, 2017

Someone should tell @Snapchat that Marie Curie didn't have a smoky eye. But she did win a nobel prize twice. pic.twitter.com/8j6t9oTKzy — hallie berry (@halliefayexo) March 8, 2017