Chaque année, la journée internationale des droits des Femmes apporte avec elle son lot d'hommes indignés. Ce mercredi 8 mars est dédié à la lutte des femmes pour leurs droits, pourtant une partie de la gent masculine trouve le moyen de faire parler d'elle. Mais cette fois-ci elle est remise à sa place par J.K. Rowling sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, ils sont une nouvelle fois assez nombreux à crier leur sentiment d'injustice. Les hommes aussi se mobilisent pour défendre leurs droits, ce qui implique d'avoir une journée qui leur est destinée. "Le féminisme parle d'égalité, alors où est la journée internationale des Hommes?", interroge l'un d'eux.

Feminism is about equality so where's your #InternationalMensDay — Reece (@Reecko118) March 8, 2017

I will celebrate #InternationalWomensDay when we will have a #InternationalMensDay — A Taste of Design (@anne_h2o) March 8, 2017

"Je célébrerai la journée internationale des Femmes quand on aura une journée internationale des Hommes."

Ça tombe bien, ils en ont une. Pour ceux qui sembleraient avoir loupé l'information, l'auteure de la saga "Harry Potter" publie sur son compte Twitter un petit rappel. "Heureuse journée internationale des Femmes, ou, comme on l'appelle ici la 'Pourquoi il n'y a pas de journée internationale des Hommes'. Il y en a une: le 19 novembre", explique J.K. Rowling.

"Cette remarque est d'ailleurs partagée par plusieurs internautes, qui ne manquent pas de souligner que le 19 novembre est aussi la journée mondiale des toilettes."

In anticipation of the annual #whataboutthemen fest on #IWD2017 #InternationalMensDay is 19 November. Same day as International Toilet Day — pippajbanham (@pippajbanham) March 7, 2017

"Pour anticiper le festival annuel du 'qu'en est-il des hommes' lors de la journée internationale des Femmes, celle des Hommes est le 19 novembre. Le même jour que la journée mondiale des Toilettes."

It's #InternationalWomensDay, which means it's also 'search for those complaining there's no #InternationalMensDay" (there is - Nov 19) 💅🏻 pic.twitter.com/2JECeJ6ije — Cerian Jenkins (@CerianJenkins) March 8, 2017