Le yaourt grec est une superstar de la nutrition, riche en aliments variés. Une cuillère à soupe contient environ 8 calories et 1,5 grammes de protéines et de calcium.

Cet incontournable du régime méditerranéen est apprécié pour ses bienfaits sur le coeur -- l'huile d'olive regorge d'acides gras non saturés, les bonnes graisses.

Cette sauce méditerranéenne contient des pois chiches, de l'huile d'olive, du tahini, de l'ail et du jus de citron. Il contient le quart des calories de la mayonnaise, et plus de protéines et de fibres. Une cuillère à soupe contient 25 calories, 1 gramme de fibres et 1 gramme de protéines.

Des tas de saveurs et de variétés pour seulement 10 calories.

C'est salé, léger et crémeux, un peu comme la mayo -- mais en plus sain. Une cuillère à soupe contient 18 calories, pas de cholestérol et 2,5 grammes de protéines.

Qui a besoin de mayonnaise sur un sandwich lorsqu'on peut y étaler de l'avocat? C'est un quart des calories de la mayo, ainsi qu'une dose impressionnante de gras non saturé, plus de fibres et des vitamines importantes comme la vitamine C et le folate.

Le pesto contient du basilique et de l'huile d'Olive, et c'est riche en vitamines importantes, minéraux et antioxydants. Une cuillère à soupe contient 45 calories, ainsi que de bonnes doses de vitamines A et C, du calcium et du fer.

Oui, une cuillère à soupe de beurre d'amande a environ le même taux de calories que la mayonnaise. Mais c'est aussi plus de protéines (3 à 4 grammes), de fibre (1,5 grammes) et de vitamine E.

Voici l'alternative vegan de la mayonnaise, faite de soja, pur la moitié de calories et de gras. La nayonaise est aussi pleine de vitamines B13 et d'oméga-3.