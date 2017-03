ADVERTISEMENT

La Sûreté du Québec (SQ) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont démantelé mercredi une organisation criminelle qui avait commis des vols de cargaisons de camions-remorques et de véhicules de luxe au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Les policiers ont arrêté 16 suspects, 15 hommes et une femme, âgés de 20 à 56 ans, et effectué 6 perquisitions à Saint-Liboire, Saint-Zotique et Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, en Montérégie, Saint-Georges-de-Beauce ainsi que Memramcook, au Nouveau-Brunswick.

Les suspects comparaîtront jeudi au palais de justice de Québec. Ils pourraient faire face à des accusations de vols, de recel et de complot. Ces personnes sont connues des milieux policiers pour des antécédents similaires.

La tête dirigeante du réseau aurait été arrêtée à Saint-Liboire, près de Saint-Hyacinthe, en Montérégie.

Ces arrestations sont survenues dans le cadre de l’opération OBLIGER, lancée en juin 2016. La SQ a indiqué dans un communiqué que 78 dossiers avaient ainsi été résolus, pour des vols d’une valeur de plus de 5,3 millions de dollars. Les policiers ont récupéré ou saisi des biens d’une valeur de plus de 3,1 millions.

Outre les véhicules de luxe, les cargaisons volées pouvaient comprendre toutes sortes de biens, allant d'un bateau d'une valeur de 80 000 $ à des couches pour bébés, en plus de métaux et d'aliments comme du porc, du poulet, du homard ou des fromages.

Vols commis au Nouveau-Brunswick Caraquet : cargaison de homard (1er juillet 2016)

Saint-François-de-Madawaska : viande de poulet (15 octobre 2016)

Moncton : couches pour bébés (26 octobre 2016)

Plus de 100 policiers ont participé à l’opération. Ils proviennent, outre la SQ et la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) ainsi que de services de police régionaux et municipaux.

Avec des informations de Karine Bastien

