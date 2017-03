Enfin, un condom qui calcule les calories perdues

ADVERTISEMENT

Le futur connaît tout de votre pénis. Une compagnie britannique a pensé qu’il serait une bonne idée de créer un « condom intelligent » qui mesure tout de votre performance à la circonférence du membre et même les calories brûlées pendant la relation sexuelle.

Le préservatif i-Con est comme les gadgets qui mesurent votre activité physique, mais pour les parties génitales, a noté The Sun.

Ce n’est, en fait, pas un condom comme on les connaît. Il s’agit plutôt d’un anneau qui se trouve à la base du préservatif.

« Il est extrêmement confortable, résiste à l’eau et léger, vous ne vous rendrez même pas compte qu’il est là, assurant un maximum de plaisir, et la paix d’esprit de pouvoir choisir le condom que vous souhaitez pour utiliser le i.Con », assure le site qui met en vente le préservatif.

La technologie a également la capacité d’enregistrer le nombre total de poussées, la vitesse moyenne des poussées et les différentes positions que vous faites pendant la relation sexuelle. Il peut aussi détecter certaines ITS comme la chlamydia et la syphilis.

« En utilisant une nano-puce et des capteurs, i.Con mesurera et se souviendra du nombre de variables durent votre session. Une fois qu’elle sera complétée, vous pourrez alors utiliser l’application i.Con pour télécharger vos récentes données dans vos gadgets connectés à Bluetooth », poursuit le site Internet.

Et, oui, il est rechargeable.

Vous ne pouvez cependant pas vous procurer le gadget à 98$ pour l’instant, mais vous pouvez vous enregistrer pour l’obtenir l’année prochaine.

Bon orgasme!

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.