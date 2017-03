ADVERTISEMENT

La petite aventure d'Arnold Schwarzenegger à la barre de l'émission de téléréalité Celebrity Apprentice s’est terminée au début du mois de mars après plusieurs échanges tumultueux avec son prédécesseur, Donald Trump.

À la suite des insultes lancées par le président des États-Unis sur Twitter à Schwarzenegger, il semblerait que ce dernier ait trouvé pourquoi Trump est si souvent sur son dos.

Il est «amoureux de moi, je crois», a avoué l’ancien gouverneur de Californie durant une entrevue au Michael Smerconish Program sur Sirius XM.

«Vous le pensez vraiment», a demandé l’animateur?

«Oui, je le crois», a répliqué Schwarzenegger.

Le président élu américain, qui a accédé lui-même au rang de vedette aux États-Unis après avoir présenté The Apprentice et The Celebrity Apprentice durant 14 saisons, est coutumier de ces invectives dans des tweets.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017