Pour ce républicain, les Américains devraient s'offrir une assurance plutôt qu'un iPhone

De quel montant d’assurance avez-vous besoin? Bien sûr, des calculateurs sont disponibles en ligne, mais il peut être difficile de déterminer la valeur de votre maison et de vos biens. D’une part, vous pourriez être trop assuré et payer trop de primes, ce qui équivaut à jeter votre précieux argent par les fenêtres. D’autre part, une couverture insuffisante pourrait entraîner de bien mauvaises surprises au moment où vous en avez le plus besoin, comme dans un dégât d’eau au sous-sol. Vous ne voulez pas vous trouver dans une situation où vous vous demandez si vos biens saturés d’eau sont couverts, alors veillez à trouver le juste équilibre entre payer trop ou trop peu.

Maintenant que vous avez acheté cette rutilante nouvelle voiture, vérifiez si tous ses accessoires et options sont couverts par votre police d’assurance. Il en va de même pour votre maison et vos armoires de cuisine dernier cri, vos luxueux planchers, vos tapis persans ou tout autre achat ou amélioration. Êtes-vous certain de la valeur de remplacement du contenu de ce placard rempli de fond en comble ou de cette guitare vintage? Répertoriez minutieusement tout, idéalement en photographiant ou en filmant vos biens et en veillant à les évaluer individuellement, puis confiez le tout à la compagnie d’assurance pour avoir l’esprit tranquille en cas de réclamation.

Une franchise plus élevée rime avec une réduction des coûts d’assurance, mais cela n’est pas toujours la meilleure solution qui soit. Une franchise inférieure représente-t-elle un avantage pour vous si vous ne pouvez gérer les risques qui y sont reliés? Il n’existe pas une réponse unique, car tout dépend des biens que vous assurez et de votre degré de tolérance pour défrayer un montant initial. C’est ici que le courtier peut intervenir afin de vous aider à déterminer les biens à assurer, pour combien, ainsi que la franchise avec laquelle vous serez confortable.

Opter pour le prix le plus bas n’est pas toujours avantageux, outre pour votre portefeuille. Comme le dit l’adage, le résultat obtenu est proportionnel au prix payé, et si vous n’avez pas le bon type d’assurance, voire la bonne couverture, vous pourriez avoir à délier les cordons de votre bourse si votre régime d’assurance ne couvre pas vos besoins. Le mandat du courtier est de vous aider à déterminer les risques que vous voulez couvrir et de trouver la meilleure couverture, à meilleur prix. Puisqu’il peut choisir parmi plusieurs compagnies d’assurance, vous êtes assuré de bénéficier du meilleur prix qui soit.

Vous avez assuré votre compagnie au début, et elle a progressé à pas de géant. Votre police couvre-t-elle toujours vos besoins? Les choses changent, les besoins sont de plus en plus importants, les entreprises prospèrent et évoluent; vos besoins en matière d’assurance changent eux aussi. Le renouvellement de votre assurance est le moment idéal pour dresser un bilan. Vous ne voulez surtout pas être pris au dépourvu en cas de problèmes.