ADVERTISEMENT

Rien ne pouvait l'arrêter... Le 1er mars dernier, cela fait un peu plus d'un an que Jamacio, un Américain de 20 ans vivant dans le Tennessee, est en couple avec Kayla. Alors qu'il est censé la retrouver à l'église pour une cérémonie, il prévoit de lui faire une surprise de taille en la demandant en mariage.

Mais sur la route, il perd le contrôle de sa voiture, la faute à de très violentes intempéries. La sortie de piste est terriblement violente, le véhicule se retrouve plié en deux et le jeune homme complètement coincé et gravement blessé. À l'aide d'une batte de baseball, son sport favori, il parvient toutefois à s'extirper de la voiture et à appeler les secours.

Moins d'une semaine plus tard, alors qu'il se déplace en fauteuil roulant après avoir frôlé la mort, le jeune homme n'a pourtant pas oublié ses intentions, loin de là. Et comme le montre notre vidéo en tête d'article, cela donne une séquence des plus émouvantes...